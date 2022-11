Médico suspeito de espancar esposa é preso em flagrante

A mulher de 27 anos chegou ao hospital com lesões graves no rosto e corpo. Médico de 48 anos já foi preso pelo crime de violência doméstica em 2021

Um médico de 48 anos foi preso em flagrante suspeito de espancar a esposa, uma mulher de 27 anos, no município de Cruz, no interior do Ceará. Ele já tem histórico de agressão e foi preso em 2021 também por violência doméstica. A Polícia Civil foi acionada após a mulher dar entrada em uma unidade de saúde.

Conforme informações da Polícia, suspeito e vítima eram casados há sete anos. Após as oitivas, o suspeito foi localizado e preso, não oferecendo resistência.