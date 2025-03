No Crato, três escolas estão sem aulas por falta de professores

/ Crédito: Reprodução/Prefeitura do Crato

O problema afeta principalmente a zona rural, onde comunidades como Sítio Santo Antônio e Baixio do Muquém seguem sem profissionais suficientes para atender os alunos.

Desde o início do ano letivo de 2025, três escolas do município do Crato, a 538,53 km de Fortaleza, estão com as aulas suspensas devido à falta de professores.

A secretária de educação do Crato, Neila Brito, afirma que um edital de convocação do ano de 2024 foi prorrogado, buscando solucionar o caso, e já está na quarta chamada para suprir as vagas.

No entanto, a dificuldade persiste, pois muitos profissionais optam por atuar na sede do município, evitando o deslocamento para as áreas mais afastadas.

“Conseguimos já suprir muitas carências nas escolas, mas não conseguimos ainda todas. Pois muitos professores que são convocados, muitas vezes não querem vir para cá, por conta da distância”, reforça a secretária.