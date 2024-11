Homem é preso por sequestrar idosa e fazer empréstimos em nome da vítima

Homem é preso por dopar e sequestrar idosa, aém de fazer empréstimos com o nome da vítima Crédito: Divulgação / SSPDS

Um homem de 33 anos foi preso na última sexta-feira, 22, suspeito de sequestrar, dopar e realizar empréstimos em nome de uma idosa de 65 anos. O crime ocorreu no município do Crato, a 538 km de Fortaleza, no Cariri cearense. LEIA também: Homem é preso suspeito de sequestrar e abusar sexualmente de criança de 6 anos no Crato

A investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) começou no dia 13 de novembro, quando foi registrado o desaparecimento da idosa. No dia seguinte, a vítima foi localizada. Com o avanço da apuração, os policiais identificaram que o suspeito, além de ser foragido da Justiça, possuía uma extensa ficha criminal, incluindo condenações por tráfico de drogas, estelionato e furto. Ele também estava sendo investigado por um novo crime de estelionato. Material apreendido e novas acusações Durante as diligências, a polícia encontrou em posse do suspeito 16 munições de calibre 38, documentos falsificados, cartões bancários em nomes de terceiros, medicamentos de tarja preta, veneno e até símbolos da Polícia Civil e da Polícia Federal.

O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Crato, onde as ordens judiciais foram cumpridas e ele foi autuado em flagrante por posse irregular de munições e uso de documentos falsificados. Ele tem uma pena inicial de 13 anos e três meses, a ser cumprida em regime fechado.