Suspeito de fundar facção no Acre é preso em Fortaleza

Homem utilizava identidade falsa para residir na Capital cearense; alvo tinha mandado de prisão em aberto desde abril do ano passado

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso durante a última quarta-feira, 13, em Fortaleza, suspeito de chefiar uma organização criminosa de atuação no Acre. A captura foi realizada no bairro Barroso, onde o homem residia na Capital utilizando uma identidade falsa.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o suspeito estava foragido desde abril do ano passado, quando um mandado de prisão foi aberto em desfavor dele.