Incêndio na Floresta Nacional do Araripe é controlado após 50 horas de combate

Após mais de 50 horas, o incêndio que devastou cerca de 140 hectares de vegetação nativa na Floresta Nacional do Araripe foi finalmente controlado. A operação envolveu mais de 50 brigadistas e militares do Corpo de Bombeiros para debelar as chamas que ameaçavam a biodiversidade da Chapada do Araripe.

De acordo com o repórter da Rádio CBN Cariri, Iago Martins, as chamas, que surgiram na última terça-feira, 29, espalharam-se rapidamente, formando três focos distintos próximos ao centro de expansão do Crato. Segundo o tenente-coronel Norberto, do Corpo de Bombeiros, a ação demandou grande esforço, com a prioridade de evitar que o incêndio se alastrasse para outras áreas da Chapada.



“Agradecemos a Deus e aos bravos guerreiros que conseguiram circundar e apagar as últimas chamas. Esperamos que incêndios desse porte demorem muito para acontecer novamente, o ideal é que nunca acontecesse”, enfatizou o tenente-coronel Norberto.