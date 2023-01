Proposta de reajuste médio da tarifa de energia da Enel Ceará é de 2,28%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) abre nesta quarta-feira, 25, uma consulta pública para Revisão Tarifária Periódica da Enel Distribuição Ceará (Enel CE).

A proposta da concessionária é que consideradas todas as classes do chamado consumo cativo, ou seja, quando não há a opção do usuário escolher a distribuidora, o efeito médio estimado para o consumidor é de 2,28%.

As tarifas deverão ser reajustadas em 3,62% para consumidores residenciais (B1). Quando incluídos outros consumidores de baixa tensão, tais como os rurais (B2), estabelecimentos comerciais, entre outros (B3) e a iluminação pública, a proposta é de um aumento médio de 4,47%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, os consumidores de alta tensão, mais precisamente as indústrias, devem ter reajuste negativo, segundo a proposta, de 3,74%. Atualmente, a Enel Ceará atende cerca de 3,8 milhões de unidades consumidoras, nos 184 municípios do Estado.

Conforme nota da Aneel, a diferença verificada entre os índices para alta e baixa tensão se deve à nova estrutura de custo da revisão tarifária periódica e às novas tarifas de referência da Enel Ceará, cujo custo médio para consumidores na baixa tensão cresceu consideravelmente em relação à última revisão da distribuidora, em 2019.

O prazo para o envio de sugestões segue até 10 de março. Ainda segundo a agência reguladora, "manifestações presenciais poderão ser feitas em Audiência Pública em Fortaleza, prevista para 2 de março".

Mais notícias de Economia

Tags