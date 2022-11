Empresário morre ao bater em carreta parada em bloqueio de bolsonaristas

Um empresário morreu na noite desta segunda-feira, 31, após colidir com um caminhão parado em um bloqueio promovido por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que contestam o resultado da eleição. O caso aconteceu na BR-364, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, Mato Grosso.

A vitima é o empresário Osmar Alceu Wichocki, dono de uma rede de supermercados e diretor administrativo da Associação de Supermercados do Mato Grosso (Asmat). Segundo informações do O Globo, ele dirigia um caminhão e não viu a carreata parada na via. O acidente aconteceu de noite, enquanto chovia na região.



Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas, quando foi retirado das ferragens, já havia vindo a óbito. O motorista da carreta em que o veículo de Osmar bateu não sofreu ferimentos. O empresário deixa esposa e filhos.

A Asmat e o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Mato Grosso (Sincovaga-MT) emitiram nota de pesar. “Expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos”, diz.

Segundo a associação, Wichocki era proprietário de supermercados em Cuiabá e fazia parte de uma rede de estabelecimentos, além de atuar como tesoureiro de entidades do município.

Os bloqueios realizados no Mato Grosso entram no segundo dia nesta terça-feira, 1º. Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou 23 pontos de interdição nas rodovias federais do estado – entre elas, BR-174, BR-163, BR-158, BR-364, BR-070. A Concessionária Rota Oeste acompanha dez pontos interditados em Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Várzea Grande (onde aconteceu o acidente), Sorriso, Sinop e Cuiabá.

