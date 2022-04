Semana Santa: padre do Cariri explica significado do período pascal

Páscoa é um dos momentos mais importantes para o cristianismo. O ano de 2022 marca a volta das atividades do período pascal com a presença de público

A Páscoa é um período de “convite” para a celebração da fé. “Esta semana condensa a principal razão pela qual Jesus veio ao mundo, que foi para nos salvar. Jesus abraçou livremente a morte para vencê-la e, vencendo a morte, nos garantir a certeza de uma vida eterna,” explica o padre Aureliano Gondim, pároco da igreja de Fátima, no Crato, a 502, 3 km de Fortaleza.



Em entrevista concedida ao jornalista Farias Júnior nesta sexta, 15, o religioso também explicou que a Semana Santa é precedida pela Quaresma, quando os cristãos se preparam para a Páscoa, realizando diversas ações como jejuns e renúncia. E a Sexta-feira Santa é um dos momentos mais marcantes desse período. “Sem cometer nenhum pecado, Jesus assumiu os nossos e, por amor ao Pai, se entregou à cruz” disse.



Já o domingo de Páscoa representa, para o cristianismo, o dia que Jesus ressuscita, vencendo a morte. “Jesus não se encontra morto, mas vive eternamente. Morrer não é o fim, por isso cremos na vida eterna. Por isso a palavra Páscoa significa passagem, não um ponto final. É a vitória do bem sobre o mal, onde a vida prevalece,” afirmou.



O ano de 2022 marca a volta das atividades do período pascal com a presença de público. Em 2020, as igrejas não puderam realizar os ritos, uma vez que naquele momento as autoridades adotavam as primeiras medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus. ]

Em 2021, com a doença mais controlada após o início da vacinação, o período pascal foi celebrado, mas com um grupo pequeno e transmissão nas redes sociais. “Nós rendemos graças a Deus por estarmos acolhendo as pessoas novamente, e isso nos faz perceber o que a Semana Santa nos ensina. Passamos por problemas na vida, na saúde, política, economia e social e muita tristeza com a guerra na Europa, mas celebrar a Páscoa é renovar as esperanças, ter a certeza que o mal não tem a última palavra,” conclui o padre.



As celebrações do período pascal seguem até ao próximo domingo, 17. Na igreja de Fátima, onde Aureliano Gondim é pároco, haverá uma celebração litúrgica às 17 horas desta sexta-feira.

No sábado, 16, haverá a vigília pascal, a partir das 19 horas. Já no domingo, 17, a igreja irá realizar a celebração de três missas, com a primeira às 8 horas, 17 horas e 19 horas.

