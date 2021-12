Jornalista cearense Francisco José fala sobre saída da Globo: "Não foi traumática"

Depois de 46 anos, o jornalista se desligou da Globo, com grandes expectativas para o futuro falou do atual momento da sua carreira e de seus planos.

Depois de 46 anos trabalhando na TV Globo, Francisco José foi desligado da emissora carioca no final de novembro. Em seu currículo, o profissional cearense, da região do Cariri, tem a cobertura de quatro Copas do Mundo, duas Olimpíadas, a Guerra das Malvinas, uma indicação ao Emmy e inúmeras reportagens especiais para o Globo Repórter.

O ex-jornalista da Globo, natural do Crato, esteve na rádio CBN Cariri nesta sexta, 17. Ele falou sobre seu trabalho e passagens marcantes da carreira. Francisco José contou histórias da reportagem indicada ao Emmy, o Oscar do Jornalismo. Durante a produção, ele ficou 32 dias em uma aldeia indígena no meio da selva amazônica, em um ambiente isolado da civilização.

“Nós conseguimos mostrar tudo isso [costumes e rituais], e essa reportagem foi finalista do Prêmio Emmy. Por isso, eu considero a reportagem mais marcante. Apesar do sacrifício do período dentro da selva nas mesmas condições dos indígenas, mas vivendo com a pureza de espírito dos nativos”, destacou em entrevista ao jornalista Farias Lima

O jornalista participou, ao longo dos seus 46 anos de TV Globo, de 103 episódios do Globo Repórter. Ele foi questionado sobre suas impressões e de como enxerga o jornalismo nos dias atuais, quando, cada vez mais, o profissional vem sendo desafiado e sofrendo pelas transformações da área. Principalmente com o advento das redes sociais, onde qualquer pessoa pode produzir conteúdo noticioso numa velocidade cada vez maior.

“Olha, o jornalista que se forma tem que acompanhar o imediatismo das redes sociais, esta que divulga em primeira hora, muito rapidamente. Tudo agora é feito em entradas ao vivo, hoje nos telejornais o que você mais vê é o repórter falando ao vivo. Isso é uma evolução muito grande”, disse.

Depois de 46 anos, o jornalista se desligou da Globo, com grandes expectativas para o futuro. A minha saída da Globo não foi traumática, não houve briga. Foi uma coisa que viria a acontecer. Então, estou bem, tenho algumas propostas de trabalho e eu espero ter condição de continuar fazendo reportagens, mesmo fora da Globo. Fazer documentários se possível para grandes empresas com divulgação em todo mundo. Eu espero fazer isso”, conclui.



