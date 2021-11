Motociclista faz manobras dentro da estrutura do Cinturão das Águas em Barbalha; veja vídeo

Um motociclista foi gravado realizando manobras dentro do Cinturão das Águas, em Barbalha, no Ceará. Concebido para viabilizar uma maior capilaridade das vazões transpostas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco em território cearense, o trecho da região do Cariri deve ser entregue em breve.

“Essa obra está licitada pela Sohidra (Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado). O trecho em que supostamente ocorreu esse fato é o lote três do Cinturão das Águas. Então, essa obra ainda está na responsabilidade da construtora contratada. Ela tem o domínio da obra e exerce a vigilância de todo o local. Até então não tinha ocorrido a presença de motociclistas fazendo manobras arriscadas dentro do canal”, disse Yuri Castro, titular da Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado Sohidra.

O vídeo de 40 segundos mostra um motociclista fazendo manobras dentro da estrutura por onde passarão as águas. As imagens foram capturadas por colegas do condutor que aparentemente também estavam circulando pelo local com um veículo de duas rodas.

O titular da Sohidra alertou para os perigos de circular dentro do canal e ressalta que a ação pode ser configurada como crime. Foi feito um Boletim de Ocorrência.

“É uma coisa extremamente perigosa, já que aquela estrutura não foi dimensionada para isso. Além de ser crime contra o patrimônio público. Uma vez que causa depredação das estruturas. O acontecimento nos motivou a fazer um boletim de ocorrência para que a polícia possa estar fazendo essa fiscalização intensiva em todos os canais”, destaca Yuri.



