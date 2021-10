Homem é preso suspeito de importunação sexual contra criança de 9 anos no Crato

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante, na noite desta sexta, 8, suspeito de cometer importunação sexual contra uma criança de 9 anos, no município do Crato, na Região do Cariri. Segundo a Polícia, o suspeito acariciou a vítima que estava em um clube com o pai. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional do Crato, onde deve responder pelo crime.

LEIA MAIS | Paquera ou importunação sexual? Saiba quando o flerte de Carnaval se torna um crime

Comerciante é indiciado pelo crime de importunação sexual

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Polícia, um funcionário do estabelecimento informou ao pai da criança de que o suspeito estava acariciando a criança, e o suspeito fugiu do local. A Guarda Municipal do Crato foi acionada.

O homem, que tentou fugir por uma das vias do bairro Pimenta, foi capturado. A vítima confirmou na unidade policial, na presença do pai, o ocorrido. O homem encontra-se à disposição da Justiça.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags