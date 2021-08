Comerciante é indiciado pelo crime de importunação sexual

O comerciante flagrado por câmeras de segurança, no último dia 16, baixando o short de uma funcionária em uma loja de conveniência em Iguatu, a 361,4 quilômetros de Fortaleza, foi indicado pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 31, por importunação sexual. Roberto da Silva Nogueira, 62, já foi comunicado do indiciamento. O inquérito policial foi conduzido pela Delegacia Regional de Iguatu, em parceria com a Delegacia de Defesa da Mulher do município.

Durante as investigações, a vítima, testemunhas e o suspeito foram ouvidos. As buscas ocorriam com o objetivo de apurar a conduta do comerciante que consumia bebida alcoólica em uma loja de conveniência, no bairro Planalto, no município, quando, ao ser atendido por uma mulher de 34 anos, desceu as vestes da jovem.

Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial, além de ter sido presenciada por outras pessoas.

Com os indícios colhidos e a materialidade do fato, a Polícia Civil indiciou o comerciante no Artigo 215-A do Código Penal Brasileiro (CPB) pelo crime de importunação sexual. A pena para quem comete esse tipo de crime é reclusão de um a cinco anos. O caso está na Justiça.



