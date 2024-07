Moto colide com palco de inauguração de escola em Crateús

Vídeo mostra momento do acidente em que a moto derruba parte da estrutura do palco

Um motociclista colidiu com o palco do evento de inauguração de uma escola em Crateús, no interior do Ceará. O caso ocorreu na noite de sexta-feira, 19, no distrito de Montenebo. O condutor e o homem que estava na garupa tiveram ferimentos e foram levados para uma unidade de saúde.

De acordo com informações de radialistas locais, uma criança e uma mulher também teriam ficado levemente feridas e sido encaminhadas a um hospital. Não há atualização sobre o estado de saúde dos feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O acidente acabou sendo filmado por pessoas que estavam no evento. Em um dos vídeos, é possível ver o momento em que a moto colide com o palco, derrubando parte da estrutura.