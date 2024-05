Cearense é investigado por disponibilizar conteúdo japonês e coreano em site pirata

Na ocasião, agentes estiveram em imóveis do suspeito e apreenderam aparelhos celulares, computadores, HDs internos e dispositivos de informática que "demonstram a materialidade do crime".

Iniciativa reprime crimes praticados contra a propriedade intelectual na internet. Conforme Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) e da Delegacia Regional de Crateús.

Individuo é suspeito de operar um site que "disponibiliza ilegalmente conteúdo protegido com direito autoral, com tráfego de 1,2 milhão de visitantes por mês". Página foi bloqueada durante operação.

Ação contou com a cooperação da Content Overseas Distribution Association (Coda), associação sediada no Japão e com a Copyright Overseas Promotion Association (COA), sediada na Coréia do Sul. Mandados foram expedidos pela 22ª Vara Federal de Crateús.

A Operação “Animes” conta com ações das Polícias Civis dos estados do Ceará, de Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ofensiva faz parte de uma mobilização coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC): (85) 3101-7586