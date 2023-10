Bispo de Crateús se pronuncia sobre ameças de morte contra ele e quatro padres, em Tauá

O bispo da Diocese de Crateús, dom Ailton Menegussi, lançou uma nota confirmando que ele e quatro padres estão sofrendo ameaças de morte há 10 meses, por uma questão que envolveu um dos jovens vocacionados, que esteve sob responsabilidade da instituição e, seis meses depois de ser desligado, suicidou-se.

O POVO veiculou matéria sobre as ameaças, que estariam impedindo os sacerdotes de celebrarem na cidade de Tauá, na edição de ontem.

“De nossa parte, temos a consciência de termos feito tudo o que poderíamos fazer para oferecer ao jovem recursos para um processo de integração pessoal", disse o bispo. "Constatado que o mesmo não estava se sentindo bem no processo e que este caminho lhe era, no momento, mais exigente do que ele poderia responder, decidiu-se pelo desligamento do jovem da Comunidade Vocacional".