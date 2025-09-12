Jogador morre vítima de ataque armado dentro de hotel; entenda

Crime ocorreu no mesmo dia em que o atacante de 23 anos havia se apresentado ao novo clube local / Crédito: Jogada 10

O atacante Maicol Valencia, de 23 anos, morreu no mesmo dia em que foi apresentado como reforço do Exapromo Costa, da segunda divisão do Equador. O equatoriano foi uma das quatro vítimas fatais do ataque armado dentro de um hotel local, na cidade de Manta, na noite da última quarta-feira (10). Outras duas pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, um grupo de criminosos vestidos com uniformes semelhantes aos da corporação entrou no local e disparou contra pessoas que estavam hospedadas. Testemunhas relataram que os agressores chegaram em uma van branca, encontrada incendiada em outro ponto da cidade pouco tempo depois.