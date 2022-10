Servidor da Pefoce morre após saltar de ponte para evitar atropelamento no interior do Ceará

O servidor da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), identificado como Antônio Reinaldo Luz da Silva, de 37 anos, morreu na noite desse domingo, 16, após saltar de uma ponte de dez metros de altura na BR-222, no município de Coreaú, a 297 km da Capital, para evitar ser atropelado.

O acidente aconteceu quando Antônio voltava de uma ocorrência no município de Viçosa do Ceará e avistou um caminhão parado no meio da via, no escuro e sem sinalização para outros automóveis que trafegavam no local. O veículo da Pefoce parou para sinalizar a pista, na tentativa de auxiliar o motorista.

Quando o trecho em que o caminhão estava foi sinalizado, um segundo caminhão surgiu na via. Para evitar ser atropelado pelo veículo, Antônio saltou da ponte, que tem 10 metros de altura. Apesar de ter sido socorrido, o servidor não resistiu aos ferimentos causados pela queda.

Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Municipal de Coreaú, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), para apurar as circunstâncias do ocorrido. Por meio de nota, a Pefoce prestou condolências e ofereceu apoio e assistência necessários para a família da vítima.

