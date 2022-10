CE: Policiais são presos por suspeita de tortura contra detentos no sistema prisional

17:28 | Out. 17, 2022

O Ministério Público do Ceará (MPCE) realizou uma operação nesta segunda-feira, 17, para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva contra policiais penais. A suspeita é de que os agentes tenham realizado tortura contra detentos do sistema prisional do Ceará.

Os crimes, considerados hediondos, teriam sido cometidos ao longo deste ano contra detentos da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), em Itaitinga, a 30,9 km da Capital. O MPCE agiu em conjunto com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) para cumprir os mandatos nesta segunda, 17.

Dois dos suspeitos, no entanto, não foram localizados, sendo considerados foragidos. A investigação foi realizada em conjunto com o Núcleo de Investigação Criminal (NUINC), em parceria com a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública, por meio da Delegacia de Assuntos Internos.

Durante a prisão, foram apreendidos aparelhos celulares e computadores, que foram encaminhados pelo NUINC para a extração física dos dados telemáticos.

Segundo o MPCE, as informações colhidas por meio dos eletrônicos serão utilizadas para auxiliar nas investigações do crime.

