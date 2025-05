IFCE Cedro: edital oferece vagas para 6 professores substitutos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O limite para as inscrições segue até a segunda-feira, 26, com taxa de R$ 150, pelo site qselecao.ifce.edu.br. O pagamento pode ser realizado até 28 de maio, caso a inscrição já tenha sido feita até as 23h59 do prazo limite estipulado (26 de maio).

IFCE captou R$ 200 milhões com empresas para projetos de inovação | CONFIRA

IFCE Cedro: processo seletivo realizado em duas etapas

O processo seletivo, conforme o edital, acontecerá em duas etapas, previstas de 4 a 12 de junho. Em seu primeiro estágio eliminatório, apresenta-se uma prova de Desempenho Didático (vale 100 pontos e peso 2).

Na sequência, a etapa classificatória pressupõe a apresentação da prova de títulos (vale até 100 pontos e peso 1).