Menino de 8 anos tem festa de aniversário surpresa com tema "Samu"

O pequeno Mikaell de Assis comemorou seu aniversário de 8 anos com uma festa temática de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará. A celebração na última quarta-feira, 7, realizada no Cedro , a 387,3 km de Fortaleza, contou ainda com a presença dos profissionais do Samu.

Ela relata que se emocionou com a ação dos agentes. “Estou sem palavras para agradecer aos profissionais do Samu 192 Ceará. Ver meu filho feliz não tem explicação”, disse Terezinha. Mikaell é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Junto à surpresa, ele também conheceu os profissionais e a ambulância, que foi até a sua casa com a sirene ligada. “Ele gosta muito da sirene da ambulância e da viatura da Polícia”, completou a mãe.

Mikaell ganhou uma farda do Samu de presente e teve a oportunidade de ver o interior da ambulância, conhecendo de perto a base do órgão que fica localizada no município de Cedro. O passeio finalizou com os parabéns, cantado pela equipe e a família do menino.