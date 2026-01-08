Pessoas que param de usar canetas emagrecedoras ganham peso quatro vezes mais rápido do que as que fazem dieta, diz estudo

Getty Images Pessoas que suspendem o uso de canetas emagrecedoras, como Mounjaro ou Wegovy, podem recuperar o peso até quatro vezes mais rápido do que quem deixa dieta e exercícios, indica pesquisa Pessoas que interrompem o uso de canetas emagrecedoras, como Mounjaro ou Wegovy, podem recuperar os quilos perdidos até quatro vezes mais rápido do que aquelas que abandonam dietas convencionais e exercícios físicos, sugere uma nova pesquisa. Dados publicados na revista científica britânica British Medical Journal indicam que pessoas com sobrepeso perdem grandes quantidades de peso ao usar as injeções — cerca de um quinto do peso corporal —, mas, após a interrupção do tratamento, recuperam em média 0,8 kg por mês.

Isso significa que elas retornam ao peso anterior ao tratamento em cerca de um ano e meio. "As pessoas que compram esses medicamentos precisam estar cientes do risco de rápida recuperação de peso quando o tratamento termina", alertou a pesquisadora Susan Jebb, da Universidade de Oxford (Reino Unido). Jebb ressaltou que os resultados se baseiam em ensaios clínicos, e não em situações da vida real, e que mais estudos sobre os efeitos de longo prazo das novas injeções para emagrecimento são necessários. Os pesquisadores analisaram 37 estudos, com mais de 9 mil pacientes, para comparar as chamadas "canetas emagrecedoras" para perda de peso com dietas convencionais ou outros medicamentos.

Apenas 8 dos 37 estudos avaliaram tratamentos com os novos medicamentos GLP-1, como Wegovy (semaglutida) e Mounjaro (tirzepatida). O período máximo de acompanhamento nesses estudos foi de um ano após a interrupção da medicação, de modo que os números são estimativas. Segundo os pesquisadores, quem opta apenas por dieta tende a perder menos peso do que com as injeções, mas a recuperação posterior ocorre de forma mais lenta, cerca de 0,1 kg por mês, embora haja variações. Risco de recaída O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês) recomenda essas injeções (por meio de canetas) para pessoas com excesso de peso associado a riscos de saúde relacionados à obesidade, e não para quem deseja apenas emagrecer um pouco.

Os médicos em geral prescrevem mudanças de estilo de vida, incluindo alimentação saudável e prática de exercícios físicos para ajudar as pessoas a manter o peso perdido. Muitos especialistas afirmam que o tratamento deve ser considerado para toda a vida, diante do risco de recaída. No Brasil, quatro doses de Mounjaro de 2,5 mg, a dose mais baixa, estão à venda nas farmácias por cerca de R$ 1.400. Ou seja, continuar o tratamento por um longo período também não é barato. Então, o que acontece quando você tenta parar?

As pessoas que tentaram interromper o uso das injeções relatam a experiência como "um interruptor que liga e você fica instantaneamente faminto". Uma mulher disse: "Foi como se algo se abrisse na minha mente e dissesse: 'Coma tudo, vá em frente, você merece, porque não come nada há muito tempo'." Segundo Adam Collins, especialista em nutrição da Universidade de Surrey (Reino Unido), a forma como essas injeções atuam no cérebro e no corpo pode explicar por que a recuperação de peso se intensifica após a interrupção do tratamento.