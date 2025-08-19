Barraca na Praia de Iparana, em Caucaia, é demolida

A Barraca Dois Coqueiros, na Praia de Iparana, foi demolida na manhã desta terça-feira, 19. Operação da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) atua na desocupação e remoção das instalações do local, consideradas irregulares por ocupar terreno pertencente á União.

A medida foi implementada em cumprimento a uma decisão da Justiça Federal do Ceará. O processo judicial, iniciado em 2002 a partir de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF), foi encerrado em maio deste ano, quando foi proferida decisão final determinando o cumprimento da pena.

Decisão do Tribunal Federal

Segundo a Superintendência do Patrimônio da União (SPU), a ação não se tratou de fiscalização administrativa ou de rotina. A entidade ressaltou que a retirada foi realizada exclusivamente em cumprimento de decisão judicial e que sua presença se deu como suporte técnico, uma vez que a área afetada é de domínio da União.

A Prefeitura de Caucaia também se manifestou sobre o caso e informou que enviou equipes para acompanhar a execução e oferecer assistência à família responsável pelo empreendimento. Segundo a gestão municipal, foi realizado um diálogo direto com os ocupantes, com o objetivo de garantir apoio no processo de realocação.

Operação mobilizou diversas entidades

A operação contou com a participação de diferentes órgãos. Estiveram presentes representantes da SPU, oficiais de justiça da Justiça Federal, agentes da Polícia Federal, da Polícia Militar e servidores da Prefeitura de Caucaia.

