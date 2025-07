"Um dia no Parque" promove atividades de diversão e sustentabilidade para a família, em Caucaia

Parque Estadual Botânico / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Parque Estadual Botânico do Ceará, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi palco de mais uma edição do evento anual, “Um Dia no Parque”. Realizada na manhã deste domingo, 20, visitantes de todas as idades puderam conferir atividades educativas e ambientais, como o plantio de mudas, tira-dúvidas com bombeiros, além de mostras de universidades e comunidades indígenas. A movimentação iniciou às 8h, já com ampla presença de famílias com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Alguns sequer sabiam do evento e foram em busca de um contato com natureza em um dia de férias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sara Rodrigues, 34, estava com a filha, Manuela, 6. As duas moram em Jaguaruana - distante 185,99 km de Fortaleza - e visitam Caucaia em uma viagem de férias. A criança coloria desenhos da fauna local com materiais dados pela organização. Para a mãe, eventos com atividades de convívio com a natureza são importantes conscientização dos pequenos sobre preservação ambiental, longe das telas e de locais fechados como shoppings. “Voltaremos mais vezes”, disse ela. Confira fotos do evento "Um dia no Parque" FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Ivina sa, 42 Design de modaShinji Tago, 40, Engenheiro de Software Geiziany Mendes, 34 Design E gestora de marketing, Thales Combat, 34, Corretor de seguros. Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Valdilene Rocha, 37 cuidadoraFrancinelton Freitas, 39 manunteçao Ana Bianca, 14 estudante. Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Cecília Santana, 07 Monique Santana, 33. Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Claudio Cajá - liderança Comunidade do Trilho -Capuã. Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Claudio Cajá - liderança Comunidade do Trilho -Capuã. Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Felipe Carvalho, 34 Darlene Carvalho, 60. Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Thiago Pereira, 36 Coordenador de projeto de monitoramento das tartarugas marinhas de caucaia. Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Teresa Coelho, 48 cabeleireira Milena Monteiro, 17 estudante, Francisco Mateus, 16 estudante. Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Teresa Coelho, 48 cabeleireira Milena Monteiro, 17 estudante, Francisco Mateus, 16 estudante. Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Sara Rodrigues, 34, Manuela Rodrigues, 06. Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Sara Rodrigues, 34, Manuela Rodrigues, 06. Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.07.2025: Roberta Rocha, 34 - Biologa. Parque Estadual Botânico terá atividade especial para celebrar o evento "Um Dia no Parque 2025", neste domingo. Local: Parque Estadual Botânico do Ceará (Estr. José Aragão e Albuquerque s/n – Itambé – Caucaia. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Acompanhada da família, Teresa Coelho vai com frequência a parques ecológicos. De Fortaleza, resolveram ir à cidade vizinha para cumprir um desafio antigo de completar a trilha do Parque Botânico.

“Da última vez chegamos só ao meio do caminho. Agora vamos completar”, disseram. Os visitantes não sabiam do evento e surpreenderam-se com a quantidade de pessoas. A mesma surpresa atingiu Felipe Carvalho, 34, junto da mãe, Darlene, 60. O jovem buscava especialistas em mudas para orientar o plantio em grupos que participa, na região litorânea. Juntou a necessidade para realizar um passeio com a mãe. “Ela me trouxe algumas vezes quando eu era adolescente. Inclusive, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas. Quando ela me trazia, era muito vago”, lembrou.

Exposições de pesquisas científicas e cultura indígena O evento contou com programação ao longo do dia, que incluiu plantio de mudas, interação com o Corpo de Bombeiros, observação de aves e primatas, pintura da biodiversidade, meliponário (abelhas nativas) e piqueniques. No entanto, algumas ações estavam disponíveis o tempo todo, como era o caso dos desenhos de colorir citados mais acima, além de exposições de Botânica da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Associação Caatinga e carpoteca. Uma das mesas exibia crânios e cascos de diferentes espécies de tartarugas, cujos corpos foram encontrados sem vida pelo Instituto de Meio Ambiente de Caucaia (Imac).