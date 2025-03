Criminosos tentam roubar arma de vigilante em unidade pública de saúde em Fortaleza

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), não houve registro de feridos. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou diligências no entorno. A unidade chegou a sofrer danos nas portas de vidros diante dos tiros.

Criminosos tentaram roubar a arma de um vigilante do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no Centro de Fortaleza , na noite de segunda-feira, 24. Na ocasião, o funcionário reagiu ao crime e efetuou disparos de arma de fogo contra os suspeitos, que fugiram do local.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), que administra a unidade de saúde pública, informou que a direção do CEO Centro realizou um Boletim de Ocorrência (BO) após o caso. A Sesa informou que a unidade de saúde está funcionando normalmente.

Ainda segundo a SSPDS, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a ação criminosa por meio da 34º Distrito Policial (34º DP). Ainda não há informações se os suspeitos foram presos.



Segundo caso em menos de um mês

No dia 8 de março, outro episódio similar foi registrado em um prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), no bairro Messejana, em Fortaleza. Um segurança teve arma levada por dupla de criminosos durante um assalto na entrada do prédio.

A ação aconteceu após uma dupla chegar em uma motocicleta, passar pelo portão principal e abordar o homem, que estava na guarita do local.



Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que dois homens anunciam o assalto.“Perdeu, perdeu [...] o colete, vai, vai, perdeu”, diz um dos assaltantes. A dupla leva a arma e o colete do homem e, em seguida, ambos fogem na motocicleta.