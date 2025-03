Marina Silva participa de conferência ambiental no Ceará

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, participou da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente nesta sexta-feira, 14, onde falou sobre a parceria do Governo Federal com estados brasileiros. Durante momento, que ocorreu em Caucaia, na Região Metropolitana (RMF), participantes de movimentos socioambientais reivindicaram soluções para questões no Estado.

Encontro contou ainda com a presença de outras personalidades públicas, como a vice governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), a secretária do Meio Ambiente do Estado, Vilma Freire, e o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD). Também estiveram no local entes da sociedade civil.