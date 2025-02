Lula 'errou', mas licenciamento de petróleo na Amazônia foi 'contaminado' por politização, diz ex-ministra do Meio Ambiente

Reprodução/Ambipar A ex-ministra Izabella Teixeira critica 'politização' em ritos técnicos relativos à Margem Equatorial, na Amazônia Embora seja "absolutamente contra explorar petróleo em áreas sensíveis", a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira minimiza a "gritaria" em torno do projeto de prospectar petróleo na Margem Equatorial, na Amazônia. Para ela, pesquisas de viabilidade de exploração de petróleo fazem parte de um rito técnico que pode e deve ser seguido — mas que "foi politizado de forma antecipada".

"A perfuração exploratória para fazer a pesquisa é essencial para verificar se há viabilidade. Aí, então, faz o debate. Mas, ao contrário, o debate já está bloqueado", afirmou Teixeira, que foi ministra durante governos petistas, em entrevista por teleconferência com a BBC News Brasil.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer acelerar a liberação da pesquisa de viabilidade para a Petrobras, mas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) — que já negou essa permissão uma vez — tem reforçado que o processo tem seu devido tempo. A discussão pública, que se intensificou há dois anos, escalou novamente nesta quarta-feira (12/02), quando o presidente criticou o que chamou de "lenga-lenga" na análise pelo Ibama, durante entrevista à Rádio Diário FM, do Amapá. Rodrigo Agostinho, que preside o instituto, reagiu: "Se eu não gostasse de pressão, não estaria fazendo o que faço".

Teixeira critica a postura de Lula neste imbróglio. Ela ficou na pasta entre 2010 e 2016 — no final do segundo mandato de Lula e durante todo o governo de Dilma Rousseff. "O papel dele [Lula] é entender os interesses do país e cobrar celeridade e eficiência dos processos institucionais, mas não é papel dele — nem de ninguém — apequenar instituições públicas competentes e responsáveis tecnicamente", afirmou a ex-ministra. Hoje, Teixeira é copresidente do Painel Internacional de Recursos (IPR, na sigla em inglês), um dos órgãos ambientais das Nações Unidas (ONU), além de ocupar cargos em instituições do setor privado.

Getty Images 'Essa COP será de uma complexidade diplomática muito maior do que era quando se viabilizou o Acordo de Paris', diz ex-ministra sobre evento internacional que ocorrerá em Belém Na entrevista, ela também afirma não acreditar que o Brasil consiga acabar com o desmatamento até 2030, como é objetivo do governo, e faz críticas sobre as metas do país no escopo do Acordo de Paris (as chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas ou NDCs, na sigla em inglês). As metas foram atualizadas às vésperas da COP29, em Baku, no Azerbaijão — a COP ("Conferência das Partes") é um evento anual onde governos discutem como conter e se preparar para as mudanças climáticas. A próxima edição, a COP30, ocorrerá em Belém, em novembro.

Teixeira critica, aliás, a demora no anúncio da presidência da conferência no Brasil — o que, para ela, deveria ter ocorrido em Baku. A pouco mais de 10 meses do evento, o diplomata André Correa do Lago foi escolhido para presidir a COP30. A ex-ministra diz ficar entre o otimismo e o realismo quanto ao evento. "Essa COP será de uma complexidade diplomática muito maior do que era quando se viabilizou o Acordo de Paris", analisa ela, lembrando da reunião que, em 2015, definiu rumos contemporâneos da agenda climática global.