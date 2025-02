Homem é morto e grávida é baleada em Caucaia; parente das vítimas é preso

Imagem de apoio ilustrativo. / Crédito: Divulgação/SSPDS

Um homem de 38 anos foi morto a tiros e a filha dele, uma adolescente de 16 anos que está grávida, ficou ferida na madrugada dessa quarta-feira, 12, no bairro Barra Nova, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Um parente das vítimas, sobrinho do homem morto e primo da adolescente ferida, foi preso suspeito de envolvimento no crime.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), as vítimas estavam em sua casa, dormindo, quando foram atingidos pelos disparos, que teriam sido efetuados através da janela da residência.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os assassinos ainda fizeram menção à facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), gritando "Tudo 3, GDE, é nós, porra" (SIC). Os tiros se concentraram em Marcondes dos Santos Oliveira, que não resistiu aos ferimentos. Já a filha dele foi atingida por um disparo. Socorrida, ela não corre risco de morte.