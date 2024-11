Posto de saúde em Caucaia está há quase um mês com muro caído

Prefeitura afirma que problema será resolvido, mas não estabeleceu prazos Crédito: FÁBIO LIMA

A Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Rocilda Oliveira Pontes, localizada no bairro Nova Metrópole, em Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza, está há quase um mês funcionando com a lateral do muro caída. O colapso de parte da estrutura que serve como proteção do posto de saúde teria ocorrido no dia 30 de outubro, e desde então, passados 27 dias desde o incidente, o buraco deixado pelo desabamento segue aberto.

O POVO esteve na UAPS Rocilda Oliveira Pontes nessa segunda-feira, 25, e observou que os destroços do muro seguem no mesmo lugar onde caíram.

No entanto, no momento em que O POVO esteve no local, foi verificada apenas a presença de um vigia, na entrada do posto de saúde. Segundo os usuários, quem busca ser atendido no local tem convivido com o constante sentimento de insegurança, já que o buraco deixado pela queda permite que qualquer pessoa entre no local sem ser vista. “A gente se sente muito mal, né? Muito mal. Com certeza a gente fica com medo”, afirma Elizabeth Oliveira, 63, usuária do posto Rocilda Pontes.

Além do muro, outro problema na infraestrutura da UAPS é o calor, já que tanto os corredores, como a sala de espera, logo na entrada, estão sem ventiladores para os pacientes, restando apenas as bases de instalação. Questionada sobre a falta dos equipamentos, a administração afirmou que esse problema também foi reportado à SMS e deverá ser resolvido em cerca de duas semanas.

Posto de saúde em Caucaia: pacientes reclamam de falta de medicamentos Além das falhas estruturais, o atendimento na unidade também é alvo de críticas dos usuários. Entre as principais queixas dos moradores da região está a falta de medicamentos, problema que segundo eles, é comum à diversas unidades de saúde em Caucaia. Entre as afetadas está Maria de Lourdes, 50, que na manhã desta segunda, caminhou de posto em posto no Nova Metrópole e arredores, entre eles o Rocilda Pontes, na tentativa de conseguir os medicamentos que lhe foram receitados em uma unidade no centro de Caucaia. “No posto de lá já não tem dipirona, que a gente pensa que é o mais simples. Já vim em todos os postos do Metrópole e aqui [Rocilda Pontes] me disseram que [a falta de remédios] é em todos. Só vou agora no lá do meu bairro, que é o Picuí, ver se tem lá, mas acho difícil”, narra a costureira.