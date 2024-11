Caminhão do Cidadão emite documentos em 7 comunidades de Fortaleza e no Interior

As ações ocorrerão em Fortaleza e nas cidades de Tabuleiro do Norte e Paracuru, com horários e locais específicos para cada região; confira datas e endereços

Sete comunidades de Fortaleza e do interior do Ceará receberão o Caminhão do Cidadão nesta semana. A iniciativa oferece serviços de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e registro civil à população cearense, por meio de unidades móveis. Os serviços serão ofertados de segunda-feira, 25, a sábado, 30.

Na Capital, os atendimentos começam na segunda-feira, 25, no estacionamento do Shopping Giga Mall, em Messejana. Na terça-feira, 26, o caminhão estará no bairro São João do Tauape. Na sexta-feira, 29, atenderá no bairro Siqueira e também no Centro Integrado de Segurança Pública, no bairro Aeroporto. Por fim, no sábado, 30, o serviço estará disponível no Parque do Cocó. Confira na lista abaixo os endereços.