Após 15 dias de busca, cadelas levadas em assalto na Caucaia são encontradas

As cadelas Aisha e Lilo foram levadas em um assalto no dia 6 de novembro, em Caucaia, a família ainda procura por veículo roubado

Após 15 dias de buscas, duas cadelas levadas durante um assalto no dia 6 de novembro , em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), voltam para casa. Aisha foi encontrada por uma família nas proximidades da Lagoa do Alquimista da Caucaia e devolvida aos tutores na manhã desta quinta-feira, 21.

"Estávamos passando pela lombada e o carro da frente freou bruscamente. Dois homens armados desceram, renderam meu marido e levaram o carro. Não tivemos tempo de tirar as cachorrinhas porque elas estavam dormindo no banco da frente",relatou Raquel.

Além de Aisha, a buldogue francês Lilo também foi levada pelos agressores. Lilo foi recuperada seis dias depois do crime, no dia 12 de novembro, por denúncia de uma pessoa que viu as publicações da família sobre o desaparecimento.

Desde a agressão, a família não poupou esforços para encontrar os animais. “Passamos dias dirigindo por vários lugares onde eles disseram ter sido vistos. Distribuímos panfletos, postamos nas redes sociais, pedimos ajuda. Foi muito difícil, mas não desistimos”, disse Raquel.

Na ação, os agressores fugiram com o veículo da família, uma Toyota Hilux SRV cinza chumbo, que apresenta um amassado no lado direito do para-choque dianteiro e para-brisa rachado, características relatadas por Raquel. O carro ainda não foi localizado.

A recuperação das cadelas trouxe alívio para a família, embora a busca pelo veículo continue. “Ainda estamos atrás do carro, que não tinha seguro. Recebemos relatos de que ele foi visto com as mesmas características no bairro Genibaú. É uma perda grande, mas o mais importante foram elas, e graças a Deus conseguimos para encontrá-las", desabafou.