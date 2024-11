Família é vítima de assalto em Caucaia e cadelas de estimação são levadas por criminosos

Uma família vítima de um assalto em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, pede ajuda nas redes sociais para recuperar duas cadelas de estimação, uma vira-lata e uma da raça bulldog francês. Os animais foram levados junto com um veículo, na tarde dessa quarta-feira, 6.

O caso aconteceu em frente a um posto de gasolina, na BR-222. De acordo com as vítimas, a família viajava para um sítio no interior do Estado quando dois suspeitos desceram armados de um carro sedan preto, interceptaram o veículo do casal e o tomaram de assalto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante a ação, os suspeitos chegaram a apontar a arma para a cabeça das vítimas. Além dos animais, também estava no veículo o filho do casal, de um ano. A criança conseguiu ser retirada antes do carro ser levado.