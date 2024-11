Irmãs são presas suspeitas de matar cunhada em Caucaia

Duas irmãs foram presas suspeitas de matar a tiros uma mulher no último dia 26 de janeiro no bairro Itambé , em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

Irmãs presas suspeitas de matar cunhada: motivação do crime é desconhecida

“A PCCE (Polícia Civil do Ceará) segue com as investigações acerca do crime para identificar a motivação, bem como a possível participação de outros indivíduos”, informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).