Atropelamento em Caucaia: igreja pede orações para criança que ficou órfã

O filho do casal, de sete anos de idade, está internado após quebrar o fêmur. A criança, que agora é orfã, estava nos braços do pai quando a família foi colhida pelo carro que matou seu pai e sua mãe

A igreja Assembleia de Deus do bairro Capuan, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), pede orações para a criança de sete anos que ficou orfã após atropelamento que vitimou seu pai e sua mãe no domingo, 10. O menino, que estava nos braços do pai quando a família foi colhida por um automóvel, fraturou o fêmur. O condutor do veículo, que estava embriagado, foi preso em flagrante após ser constatado o nível de álcool acima do permitido.

Conforme informações repassadas por amigos do casal da igreja, a vítima Maria Dalva Alves Paulino era recepcionista e Antônio Lucileiton Alves da Silva trabalhava como marceneiro. Os dois estavam a pé a caminho de um culto evangelístico quando foram atropelados. O condutor do veículo, de 51 anos, foi preso por policiais do Comando de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

Dalva, conhecida como Dalvinha, era professora na escola bíblica dominical, enquanto Cleiton era obreiro da igreja. A igreja Assembleia de Deus Capuan publicou nota de falecimento e uma homenagem com imagens das vítimas. Uma das familiares relatou que está em choque. "Como é difícil entender, como é difícil aceitar. A nossa família está despedaçada, pois você foi embora tão cedo", relata.