A caminho de igreja, casal morre atropelado e filho de 7 anos fica ferido em Caucaia

A família foi atingida por um carro desgovernado. Segundo testemunhas, motorista do veículo apresentava sinais de embriguez e foi preso em flagrante

Uma família foi atropelada por um carro desgovernado quando estava a caminho de uma igreja no bairro Capuan, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desse domingo, 10. O caso aconteceu na avenida Professora Letícia Marques Cavalcante, bem próximo ao templo religioso.

O casal, identificado como Cleiton Alves e Dalvinha Alves, morreu na hora. O filho deles, um menino de sete anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado para uma unidade de saúde. A criança estava sendo levada nos braços do pai no momento do acidente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O POVO apurou, junto a um administrador da Assembleia de Deus Templo Central Capuan, que a criança teria sofrido uma fratura no fêmur, escoriações e quadro de hemorragia interna. Já estaria acordada, consciente, e conversando com os familiares que o acompanham na unidade hospitalar.