Poste sofre curto-circuito e pega fogo no Nova Metrópole, em Caucaia

Um poste pegou fogo na noite desta quinta-feira, 7, no bairro Nova Metrópole, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), chamas foram iniciadas em razão de um curto-circuito.

De acordo com relatos de moradores do local, o fogo começou por volta das 20h30min. Por conta das chamas, os fios do poste chegaram a cair no chão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Procurada pela O POVO, a assessoria da CBMCE informou que órgão foi acionado para uma ocorrência de incêndio em edificação comercial e verificou que se tratava de um curto-circuito na fiação elétrica.