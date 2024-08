Mulher suspeita de integrar organização criminosa é presa em Caucaia

Uma mulher de 29 anos foi presa em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, suspeita pelo crime de integrar uma organização criminosa. A prisão preventiva foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na sexta-feira, 30.



A investigação da equipe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) localizou a mulher em um imóvel no bairro Camurupim.



De acordo com a PCCE, a população pode contribuir com as investigações passando informações que auxiliem os trabalhos policiais. “As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do site” informou o órgão.