Corpo submerso é resgatado na lagoa do Parnamirim, em Caucaia

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE) resgataram corpo que estava submerso na lagoa do Parnamirim, em Caucaia. O trabalho foi realizado na tarde desta sexta-feira, dia 16.

A CBMCE conseguiu resgatar o corpo de um homem de 52 anos que se afogou na lagoa localizada no Cumbuco. Segundo testemunhas que estavam no local, ele havia ingerido bebida alcoólica e entrou na água ontem, no dia 15, por volta das 14h15min.

Ainda ontem os bombeiros foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), mas não conseguiram realizar o trabalho pois as testemunhas não estavam presentes e não puderam sinalizar o ponto exato de onde o homem teria se afogado. As buscas foram feitas na manhã de hoje e tiveram sucesso às 16h15min.