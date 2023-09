Alimentos ultraprocessados podem prejudicar a saúde de diabéticos

“Apesar de o diagnóstico de diabetes tipo 2 assustar, existem recomendações dietéticas que protegem os pacientes de morte por várias causas, incluindo doenças cardiovasculares”, explica a Dra. Deborah Beranger, endocrinologista, com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ).

Além disso, o diagnóstico do diabetes é uma preocupação global devido ao seu aumento constante. Em 2021, cerca de 529 milhões de pessoas eram afetadas por essa doença, e espera-se que esse número dobre em menos de três décadas, atingindo um impressionante total de 1,3 bilhão de pessoas, conforme relatórios da revista The Lancet. Essa condição de saúde também aumenta significativamente o risco de desenvolver problemas metabólicos, renais e cardiovasculares.

Para quem vive com a diabetes ou tem predisposição a ter a doença, a atenção à alimentação é fundamental. Os alimentos ultraprocessados, por exemplo, são prejudiciais à saúde, principalmente para quem convive com esse tipo de doença crônica. Dessa maneira, é necessário fazer escolhas de comida mais saudáveis e, assim, conseguir controlar a enfermidade melhor.

O que são os alimentos ultraprocessados?

Conforme explica a Dra. Deborah Beranger, os alimentos ultraprocessados são produtos prontos para consumo ou de fácil preparação, frequentemente caracterizados por altos teores de açúcar, sódio e gorduras, enquanto apresentam baixos níveis de fibras, proteínas, vitaminas e minerais.

Esses alimentos são fabricados industrialmente e geralmente exibem uma extensa lista de ingredientes na parte traseira da embalagem, muitas vezes contendo termos e abreviações de difícil entendimento para o público em geral.

Riscos para os pacientes idosos

Um estudo recente, publicado no The American Journal of Clinical Nutrition, mostrou que entre os idosos com diabetes tipo 2, aqueles com maior consumo de alimentos e bebidas ultraprocessadas tinham maior probabilidade de morte por todas as causas ou doenças cardiovasculares dentro de uma década.

“Os adultos diabéticos que consomem esses alimentos tiveram um risco 2,5 vezes maior de morte por doenças do coração durante o acompanhamento em comparação com aqueles que seguiam a dieta mediterrânea”, acrescenta a endocrinologista.

Alimentos fontes de fibras e proteínas magras são recomendados para os diabéticos (Imagem: beats1 | Shutterstock)

Alimentação saudável e segura para os diabéticos

A médica explica que as recomendações dietéticas para prevenção e controle do diabetes tipo 2 priorizam quase exclusivamente o consumo de alimentos nutricionalmente balanceados que são fonte de fibras, proteínas magras e gorduras saudáveis e são pobres em açúcares livres.