4 estratégias para recuperar a saúde financeira após as férias

Algumas pessoas enfrentam desafios para manter uma relação saudável com o dinheiro. Embora seja um aliado importante em várias situações cotidianas, o aspecto financeiro de nossas vidas pode, em certas ocasiões, assumir proporções maiores e nos tornar dependentes dele.

No final das férias, não é incomum se deparar com gastos maiores do que poderiam ser feitos. Para explicar a importância de manter uma situação saudável também nesse âmbito, conversamos com Carina Costa. Ela, que é mentora high performance para empresários, acredita que alguns hábitos ajudam a transformar esse cenário, mesmo sabendo que não será uma mudança imediata.

Mudar a relação com o dinheiro é uma jornada desafiadora e renovadora. Para muitos indivíduos, essa mudança começa com uma autoanálise honesta das crenças e comportamentos enraizados em relação às finanças.

Crenças financeiras podem ser prejudiciais

A especialista analisa que a relação das pessoas com o dinheiro é tão profunda quanto complexa e é refletida em diversos fatores que podem nos fazer perder o controle. Neste caso, as crenças financeiras possuem papel importante, já que é comum escutarmos, desde pequenos, que “dinheiro é a raiz de todos os males”, além de fatores comportamentais: “Acreditar em tais coisas pode nos sabotar inconscientemente, assim como gastos impulsivos e falta de controle”, diz.

A seguir, descubra 4 hábitos para transformar sua relação com o dinheiro!

1. Reconheça os hábitos prejudiciais

Esse é um dos primeiros passos para mudar a relação com o dinheiro. Reconhecer hábitos prejudiciais inclui a conscientização de gastos impulsivos, negligência em relação ao orçamento ou até mesmo o medo de investir. É importante entender que essa transformação não ocorre da noite para o dia, que ela requer tempo, esforço e paciência.

Desenvolver uma mentalidade realista é compreender que os resultados financeiros positivos virão gradualmente, à medida que novos hábitos e estratégias são implementados.

2. Busque conscientização

Adquirir conhecimento financeiro e educar-se sobre investimentos, poupança e gestão de recursos são partes importantes desse processo. A compreensão desses conceitos permite tomar decisões mais seguras, contribuindo para finanças mais saudáveis. Além disso, é crucial enfrentar eventuais medos em relação a questões financeiras.

A busca por aconselhamento profissional, apoio de especialistas em finanças ou mentores pode ser valiosa para superar receios e incertezas.