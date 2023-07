Após seis incêndios residenciais em menos de 24h, Ceará registra mais seis nesta quarta, 12

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Depois de registrar seis incêndios domiciliares em menos de 24 horas, o Ceará repetiu o número de ocorrências entre 8 e 21 horas dessa quarta-feira, 12. Os casos aconteceram nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Pacajus, Barbalha, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Cascavel e Sobral.

Um dos casos, ocorrido em Sobral, vitimou três pessoas após um acidente com gás de cozinha. Ana Célia de Sousa, 55, Ademir de Sousa Nascimento, 45, e Francisco Jaziel de Sousa, de apenas dois anos de idade, tiveram queimaduras de segundo e terceiro grau e foram encaminhados para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) classifica as ocorrências de acordo com o local onde elas aconteceram. Elas são divididas em residência unifamiliar (para casas comuns), residência multifamiliar (para condomínios de casas e apartamentos) e habitação coletiva (para locais como pensões, conventos e alojamentos).

Nos primeiros 12 dias de julho deste ano, foram registrados 44 incêndios em todo o Estado. Entre estes, 31 foram classificados como de residência unifamiliar, 10 de residência multifamiliar e três de habitação coletiva.



Julho é o mês com mais incêndios domiciliares em 2023: como evitar acidentes

De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, cerca de 62% dos incêndios no País em 2022 foram causados por curtos-circuitos nas instalações dos imóveis. Outras causas mais recorrentes são acidentes com aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e gás de cozinha.

A principal orientação do CBMCE é realizar a manutenção da rede elétrica a cada cinco anos, evitar o ligamento de vários equipamentos em um mesmo ponto de energia e nunca carregar o celular em móveis facilmente inflamáveis, como camas e sofás. Quanto ao gás de cozinha, o ideal é trocar a mangueira e o registro, também a cada cinco anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, essa substituição ajuda a evitar vazamentos e acidentes.

A corporação ainda afirma que é possível verificar a presença de vazamentos através de uma esponja com água e sabão. Basta passar objeto sobre a conexão da válvula com o regulador de pressão. Caso haja algum vazamento, bolhas irão aparecer na esponja.