156 tartarugas de pente nascem na praia do Cumbuco, em Caucaia

O Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac) registrou o nascimento de 156 tartarugas de pente na praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A equipe do Imac esteve presente no processo de abertura do ninho, que estava próximo a uma barraca movimentada, para que o trajeto das tartarugas até o mar fosse seguro.

Segundo o órgão, até o momento, 108 ninhos de tartarugas estão sendo monitorados. Desses, 24 eclodiram e 2500 filhotes vieram ao mundo. O Imac informa que, ao encontrar um ninho, filhote ou tartaruga pondo ovos, não se pode interferir no processo, já que apenas pessoas com experiência e com autorização podem realizar interferências no processo, e em Caucaia, apenas a equipe do IMAC está apto a realizar a ação. O nascimento das tartarugas na praia do Cumbuco foi registrado no último dia 7 de abril.

O Imac destaca que a conscientização sobre a importância de não trafegar com veículos nas praias é extremamente necessária. "É preciso compreender que esse é um dos principais impactos sobre os ninhos. Quando um veículo passa sobre um deles é quase certa a morte de todos os filhotes, portanto, consciência é a palavra de ordem", diz Leandro Araújo, presidente do Instituto. Os veículos utilizados pelas equipes no monitoramento e fiscalização na área são os únicos autorizados nesses locais.

