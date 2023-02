Bloquinho em Caucaia estimula vacinação de crianças contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caucaia vai realizar, nesta sexta-feira, 17, o “Bloquinho da Vacinação Infantil”. O objetivo da ação é encorajar a vacinação das crianças, mostrando aos pequenos a importância da imunização.

O evento vai acontecer no Grêmio de Recreio e Estudos de Caucaia — um dos pontos de vacinação da cidade —, das 9 às 14 horas. Crianças com mais de seis meses e que tenham que tomar alguma dose da vacina contra a Covid-19 podem comparecer. Atividades como pinturas e brincadeiras também fazem parte do cardápio de atrações.

Em nota, a titular da SMS, Estrella Pinheiro aponta que a ação tem diferentes vantagens. “Nós queremos proporcionar um momento acolhedor e divertido durante a vacinação infantil. Papais, mamães ou responsáveis, não deixem de levar seus filhos para se protegerem e também se divertirem".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O imunizante disponível será o da Pfizer pediátrica. Para que as crianças recebam a vacina, os responsáveis devem levar alguns documentos, como RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, Cartão Nacional de Saúde e cartão de vacina.

Sobre o assunto Caucaia vence o Barbalha pelo quadrangular do rebaixamento do Campeonato Cearense

Quatro alunos de escola em Caucaia tomam café com remédio e vão parar no hospital

Caucaia realiza vacinação em domicílio para pessoas com comorbidades

Tags