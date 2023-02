Caucaia vence o Barbalha pelo quadrangular do rebaixamento do Campeonato Cearense

Com o triunfo, o Caucaia assume a liderança do quadrangular, que também é composto por Guarani de Juazeiro e Pacajus

No primeiro jogo do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Cearense, o Caucaia venceu o Barbalha por 2 a 1, em duelo realizado na tarde deste sábado, 11, no estádio Inaldão. Francisco Everton e Antônio Euclécio marcaram para a Raposa Metropolitana, enquanto Felipe Garces anotou o único tento do time do Cariri.

Com a vitória, o Caucaia larga na frente no quadrangular e complica o cenário para o Barbalha, que terá de recuperar os pontos perdidos nas próximas rodadas. A chave, além dos dois clubes, também conta com a presença do Guarani de Juazeiro e Pacajus, que fazem duelo no domingo, 12.

As duas piores equipes do quadrangular serão rebaixadas para a Série B do Campeonato Cearense. Todos os times se enfrentam em confrontos de ida e volta. Na rodada seguinte, o Caucaia encara o Guarani de Juazeiro, no Almir Dutra, enquanto o Pacajus joga contra o Barbalha, no estádio João Ronaldo.