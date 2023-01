Jovens de 17 e 19 são encontrados mortos com marcas de espancamento em Caucaia

Vítimas estavam sem os dentes e foram encontradas em uma área de difícil acesso do distrito de Mirambé

Na noite dessa quinta-feira, 26, dois corpos foram encontrados em uma área de difícil acesso no distrito de Mirambé, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). O POVO apurou que as vítimas foram encontradas com marcas de espancamento e, inclusive, estavam sem os dentes.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas são dois jovens do sexo masculino, de 17 e 19 anos. A pasta não divulga os nomes das vítimas.



Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. O 23º Distrito Policial (DP) investiga o caso.



Com o duplo homicídio desta quinta-feira, agora são, pelo menos, 12 os mortos em 2023 no município de Caucaia. Até a última segunda-feira 23, mais recente atualização disponibilidade pela SSPDS, 10 pessoas haviam sido assassinadas neste ano na Cidade.