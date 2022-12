Pelé segue estável, com 'boa resposta' a tratamento de infecção respiratória

O lendário ex-jogador Pelé, internado desde terça-feira em São Paulo para reavaliar um tratamento contra o câncer, permanece "estável" com uma "boa resposta" aos cuidados de uma infecção respiratória, informou neste sábado (3) o hospital Albert Einstein.

Pelé, 82 anos, "segue em tratamento e o estado de saúde continua estável", disseram os médicos do hospital paulista em um boletim.

"Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h", completou a equipe médica do eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira.

O ex-jogador foi internado na terça-feira para uma reavaliação da terapia de quimioterapia de um câncer de cólon, identificado em setembro do ano passado, informou o hospital.

Diante de algumas informações da imprensa sobre uma suposta piora do quadro de saúde de Pelé, diversas personalidades e entidades do futebol enviaram neste sábado mensagens de apoio ao "Rei".

"Rezem por Pelé", escreveu em sua conta no Twitter Kylian Mbappé, atacante da seleção francesa de futebol.

Pelé afirmou na quinta-feira pelo Instagram que foi internado para uma "visita mensal" de rotina e agradeceu às mensagens.

