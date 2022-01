Motorista é preso em Fortaleza transportando 800 litros de diesel furtados

Homem que transportava 800 litros de diesel foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Fortaleza, na última sexta-feira, 21, após tentativa de fuga. O motorista não soube informar a origem ou o destino do combustível e deve responder por furto.

A equipe da PRF abordou, às 13h45min de sexta, por volta do quilômetro 425 da BR-020, uma picape Chevrolet Montana preta que levava reservatórios de combustível na carroceria. Enquanto os policiais faziam a verificação dos documentos, o homem tentou fugir pelas margens da rodovia.

Ao ser alcançado pelos policiais rodoviários, o motorista revelou à equipe que a carga havia sido furtada de um caminhão tanque que tinha saído do terminal de uma transportadora de combustível na região. A ocorrência foi encaminhada para o 30° Distrito Policial, no Conjunto São Cristóvão, em Fortaleza.



O Estado do Ceará atingiu em 2021 o número mais baixo de roubos de carga desde 2009. No total, foram registradas 45 ocorrências, segundo dados divulgados no dia 6 de janeiro pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O número representa uma diminuição de 28,57% na comparação com 2020. O pico aconteceu em 2017, com 310 ocorrências, mas já vem em queda no Estado nos últimos quatro anos. A SSPDS destaca haver uma delegacia especializada para esse tipo de de crime, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).

Na Capital, o cenário também é positivo. Em 2020, haviam sido registrados 37 casos de roubo de cargas, já em 2021 o número foi de 23. Redução de 37,83%.

