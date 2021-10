Igrejas recebem fiéis após liberação de 100% da capacidade no Ceará

Mesmo com o anúncio do Governo do Estado de que as igrejas poderiam ocupar 100% de sua capacidade, neste domingo, 17, ainda não houve lotação máxima em alguns templos, mas uma maior movimentação já é sentida.

Na Catedral de Fortaleza, durante esta manhã, centenas de pessoas acompanharam a missa de abertura da fase arquidiocesana do Sínodo. Mesmo com espaços ainda vazios, muitos católicos cearenses já vão aos encontros, mas sempre com os protocolos e dependendo das determinações locais do município, garante a paróquia.

“Essa é a orientação: mesmo com 100%, a gente precisa prezar pela vigilância, pelos cuidados. Não é um 'liberou geral', não", comentou o secretário-executivo de Pastoral, João Augusto Stascxak.

Fachada da Igreja Presbiteriana de Fortaleza neste domingo, 17, o primeiro após liberação de 100% do público nas igrejas do Ceará (Foto: Bárbara Moira / O POVO)



Já na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, o conhecimento e incentivo de retorno do público vai acontecer apenas durante esta semana, para só no próximo domingo, 24, receberem 100% de seus fiéis. “Estamos na expectativa com muita alegria no coração. Telefonemas, e-mails e mensagens traduzem o desejo do povo de voltar à igreja”, comentou o pastor Elizeu Dourado de Lima.



