Secretaria da Segurança abre procedimento para apurar agressão de policial municipal contra nutricionista

A Secretaria da Segurança de Caucaia abriu procedimento para apurar ação de policial municipal que foi preso suspeito de agredir uma profissional de saúde que o alertou sobre a obrigatoriedade do uso da máscara dentro do hospital de Caucaia. Durante a confusão, a Polícia Militar foi acionada, baleou o policial municipal e o prendeu. O caso foi registrado no sábado, 11.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública de Caucaia, o policial municipal entrou em desacordo com uma nutricionista plantonista sobre o uso de máscara dentro do refeitório do Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha. Há uma obrigatoriedade sobre o uso da máscara nos estabelecimentos públicos municipais. Durante a confusão, a Polícia Militar efetuou um tiro no pé do profissional, que foi socorrido no local.

"A gestão municipal reitera que repudia qualquer tipo de agressão e trabalha para que todas a medidas administrativas sejam adotadas, inclusive com a abertura de uma sindicância para apuração dos fatos e responsabilidades", relatou a nota da SSPC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Guarda Municipal de Caucaia tornou-se Polícia Municipal de Caucaia após um projeto tramitado e aprovado pela Câmara Municipal. Além de inserir a identificação de Polícia nas viaturas e fardamentos, os servidores passam a se identificar e agir com as mesmas atribuições e funções da Polícia.

O homem foi identificado como Raimundo Nonato Matos da Silva, que foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia. Ele foi autuado por desacato, resistência por infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Tags