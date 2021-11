PM mata vizinho de 18 anos e se entrega após negociação

O subtenente da Polícia Militar, Reginaldo Alves da Silva, matou o vizinho Diogo Lima dos Santos, de 18 anos e feriu outra pessoa. A motivação seria relacionada a uma confusão sobre som alto. O crime aconteceu na noite do sábado, 6, na rua Antero Quental, Paupina, em Fortaleza.

Depois do caso, o policial se trancou em casa enquanto pessoas começaram a depredar a residência. Diogo era inquilino do policial, que o conhecia desde criança.

Com a chegada da Polícia, o militar ameaçou se matar caso a equipe entrasse na casa. A equipe de negociação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) negociou durante quase duas horas até que o subtenente Alves se entregasse.

As conversas aconteceram por telefone. O policial entregou o colete balístico e a arma, em seguida foi preso e encaminhado ao 30º Distrito Policial, onde foi autuado por homicídio. Em seguida ele foi levado ao presídio militar.

De acordo com a fonte ouvida pelo O POVO, a negociação foi fundamental para que ele não tirasse a própria vida. Informes dos moradores são de que o PM é dependente químico e tem problemas com a vizinhança quando está sob o efeito das drogas. Recentemente teria atirado contra o veículo de uma pessoa na rua onde mora.

Enquanto os policiais do BOPE tentavam a negociação, o militar ligava para a esposa e para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e para outras pessoas. Foi necessário a equipe dos negociadores utilizarem um bloqueador de celular para que ele estabelecesse um canal.

O militar da ativa atua no 2º Comando de Policiamento Regional, que corresponde à Região Metropolitana de Fortaleza. Ele já foi preso anteriormente mediante transgressões dentro da corporação. Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio e da lesão corporal. O policial teria disparado contra duas pessoas em uma motocicleta, sendo a vítima de 18 anos que morreu e a outra vítima, de 26 anos, que sobreviveu.

"Equipes das Forças de Segurança foram acionadas e conduziram o militar para o 30º Distrito Policial (DP), onde ele foi autuado em flagrante por homicídio e em seguida, recolhido para o Presídio Militar. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local. Testemunhas foram ouvidas e as equipes da Polícia Civil seguem com as investigações sobre o caso", informou o órgão.





