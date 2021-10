Caucaia: obras de restauração da zona costeira serão anunciadas nesta sexta-feira

Investimentos para a proteção da faixa litorânea de Caucaia serão viabilizados por convênio entre Prefeitura e Governo do Estado; objetivo é garantir aproveitamento sustentável do litoral

O Governo do Ceará e a Prefeitura de Caucaia, na região Metropolitana de Fortaleza, anunciaram uma parceria para o financiamento de obras de proteção e restauração da zona costeira do município. O acordo será oficializado nesta sexta-feira, 22, com a assinatura de um convênio pelo governador Camilo Santana e o prefeito Vítor Valim. A solenidade, prevista para às 9 horas no Sesc Iparana, também será transmitida pelas redes sociais do Governo do Estado.



O anúncio das intervenções na faixa litorânea da cidade ocorre mais de um ano e oito meses após a aprovação do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima de Caucaia, documento que visa ao planejamento e implementação de ações estratégicas para a integração de políticas públicas incidentes na zona costeira, buscando responsabilidades compartilhadas de atuação.



A partir das orientações contidas no Plano, as pastas municipal e estadual do Meio Ambiente definem as metas e estratégias para melhor ordenar os espaços litorâneos da cidade. O objetivo é garantir uso racional dos recursos naturais e impulsionar a qualidade ambiental e urbanística da orla.

Formada pelas praias de Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco, a orla marítima de Caucaia é conhecida por ter avançado de forma acelerada no processo de urbanização e ocupação desordenada dos espaços. O crescimento registrado nas construções ameaça as dunas e desencadeia um processo contínuo de erosão costeira.

Sem a intervenção do poder público, o problema pode transpor as barreiras da área ambiental. Isso porque o processo erosivo, além de diminuir os espaços de pesca artesanal, lazer e recreação, também impacta negativamente nas atividades de turismo e veranismo. O cenário sinaliza que, ao firmarem parceria para as obras de preservação da costa, Município e Estado tentam também evitar prejuízos de ordem econômica no médio e longo prazos.

